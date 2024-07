Wall Street : beaucoup de volatilité, la lourdeur l'emporte

Beaucoup de volatilité à Wall Street : les indices US avaient très mal entamé la séance avec une nouvelle chute libre du Nasdaq Composite de -1,6% vers 17.050 (soit -5,2% en sept heures de cotations prises en continu), le S&P500 lâchant -0,6% vers 5.390.



Puis la vapeur s'est inversée, le S&P500 affichant à mi-séance une hausse de +1,3% vers 5.490 (ce qui reflétait probablement des rachats de découvert), le Nasdaq grimpant de +1,1% vers 17.545.



Mais le balancier est reparti en sens inverse en seconde partie de séance, les dégagements s'accélérant en fin de séance. Le S&P500 (-0,5%) retombe sur les 5.400 et finit proche des plus bas du jour, le Nasdaq replongeant de -2% en ligne droite, pour finir en repli de -0,9% vers 17.180.



Le Nasdaq-100 (-1,1% et -4,7% en 48 heures) a subi le nouveau repli marqué des 'GAFAM' avec Microsoft -2,5%, Alphabet -3,2%, puis a pâti de la désintégration de Dexcom (-35%) et des lourds replis de Western Digital (-7,6%), AMD (-4,5%), Applied Materials (-2,7%)... l'indice SOXX chutant de -2,4%, après -5% la veille.



Signe de la nervosité ambiante, Tesla qui avait repris jusqu'à +5% vers 226$, termine à +1,25% à 218,7$, et le VIX qui a fait un bond de +6,5% vers 19,3 après +17% la veille, soit presque +24% en moins de 48 heures, est retombé vers 16,5, puis a repris +12% vers 18,45 (+2,4%).



Les 'chiffres US du jour' passent au second plan vu la tension qui règne dans le secteur de la 'tech': il y a pourtant une bonne surprise du côté du PIB des Etats-Unis qui a augmenté à un rythme annualisé de 2,8% au deuxième trimestre 2024 (soit un doublement par rapport au 'T1'), dépassant ainsi largement les attentes comme celles de Jefferies (+1,6%).



Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE s'est établi à +2,6%, contre une augmentation de +3,4% au premier trimestre. Hors prix de l'alimentation et de l'énergie, l'indice est passé de +3,7% à +2,9% d'un trimestre sur l'autre.



En revanche, les commandes de biens durables sont reparties à la baisse de -6,6% en juin après avoir aligné quatre mois consécutifs de hausse. Enfin, le Département du Travail a annoncé 235.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en repli de 10.000 par rapport à la semaine précédente.



Sur le marché obligataire, les T-Bonds à dix ans se détendaient de -4 points de base vers 4,244% (après +5 points de base mercredi soir, un mouvement assez étrange vu la vague de 'risk-off' qui plombait Wall Street).



