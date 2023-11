Wall Street : biais encore positif avant les '3 sorcières'

Wall Street termine globalement sans direction en ce jeudi de veille des '3 sorcières', mais l'essentiel est que les gains du terme boursier de novembre (qui s'étagent de +7% à +9%) soient globalement maintenus à leur zénith de trois mois, sur fond de tendance 'bull' préservée.



Le biais positif final est peut-être à mettre au crédit du marché obligataire avec un '10 ans' qui s'est détendu de -9 points de base vers 4,445% et qui retrouve ses récents planchers.



Le Nasdaq (+0,07%) vient d'aligner ce jeudi soir une 14ème séance de hausse sur une série de 16 pour tester les 14.200, tutoyant des niveaux plus revus depuis le 1er août dernier (soit +12,5% en ligne droite depuis le 26 octobre).



Cet indice, comme symbole du terme boursier qui s'achève vendredi, a été dopé par les fabricants de puces, avec Intel +6,8%, Dexcom +2,6%, AMD +1,6% et bien sûr, la plupart des '7 fantastiques' qui ont surperformé le 'S&P' avec Nvidia +1,2%, Microsoft +1,8%, Alphabet +1,7%, Apple +0,8%.



Le S&P500 a grappillé +0,12%, lui aussi grâce à Intel (titre le plus actif du jour) mais a été plombé par le secteur de la distribution avec Walmart -8,1%, Dollar Tree et Kroger -4,2%, Costco -3,1%, puis le secteur pétrolier (chute de -2% du baril de WTI vers 76,5$) avec Valero -3,8%, Marathon -3,5%, Halliburton -3,3%, Devons et Conoco -2,7%.



Exception faite du Dow Jones (-0,13%), Wall Street a résisté à des chiffres plutôt médiocres : la production industrielle des Etats-Unis a reculé de 0,6% en octobre, une baisse en grande partie attribuable à une chute de 10% de la production automobile, du fait des grèves.



Par ailleurs, l'activité manufacturière reste en territoire négatif en novembre selon l'indice 'Philly Fed', qui augmente de trois points mais s'établit à -5,9 ce mois-ci. Il s'agit de la 16e lecture négative de l'indice au cours des 18 derniers mois.



Enfin, le Département du Travail annonce 13.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage (à 231.000) aux Etats-Unis la semaine dernière et la moyenne mobile sur quatre semaines est remontée de 7.750 (à 220.250).



