Wall Street : biais légèrement positif avant l'ouverture

Les principaux futures sur indices actions américains (+0,2% sur le S&P500 et sur le Nasdaq 100) augurent d'un début de séance positif à Wall Street, au lendemain d'une clôture en ordre dispersé (+1% sur le Dow Jones, mais -0,3% sur le Nasdaq Composite).



Pour rappel, le S&P500 -indice de référence des gérants américains- a avancé de 0,4% lundi, porté en particulier par le secteur de l'énergie qui a profité à plein de la décision de l'OPEP+ de réduire sa production de pétrole de plus d'un million de barils par jour.



'Quelques pays se sont portés volontaires pour commencer les réductions en mai jusqu'à la fin de 2023. De nombreux analystes estiment que cette réduction de la production pourrait faire grimper les prix vers la barre des 100 dollars', notait Wells Fargo.



Une certaine confiance pourrait prévaloir avant les nombreuses données attendues d'ici la fin de la semaine aux Etats-Unis, avec en particulier les indices d'activité PMI et ISM pour les services, mercredi, puis le rapport mensuel sur l'emploi, vendredi.



Pour l'heure, les intervenants du marché prendront connaissance ce mardi, une demi-heure après la cloche, des commandes à l'industrie américaine pour le mois de février, une nouvelle baisse étant attendue après celle de 1,6% du mois précédent.



Sur le front des valeurs, Merck a annoncé que la FDA des Etats-Unis avait approuvé l'association Keytruda-Padcev pour le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique.



GE a finalisé l'acquisition de Nexus Controls auprès de Baker Hughes, opération qui va permettre à GE Gas Power d'accompagner le développement de sa plateforme de systèmes de contrôle Mark Vle, ainsi que la mise en oeuvre du système OnCore.



