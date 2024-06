Wall Street : biais négatif avant la cloche

Les futures sur le S&P500 (-0,4%) et le Nasdaq-100 (-0,2%) présagent un début de séance assez terne à la Bourse de New York, dans l'expectative d'une série d'indicateurs économiques américains au titre du mois de mai, prévus dans les tous prochains jours.



Les opérateurs seront attentifs mercredi aux indices d'activité PMI composite et ISM des services, ainsi qu'au rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé, avant la publication vendredi du rapport officiel du Département du Travail.



Ces différents chiffres leur fourniront de nouveaux éléments de réflexion sur la conjoncture économique des Etats-Unis, alors que le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) doit se réunir la semaine prochaine.



'Tout chiffre de l'emploi ou indice d'activité est susceptible de faire sensiblement réagir les marchés en quête de visibilité sur la trajectoire de l'emploi et de l'inflation, les deux mandats de la Fed', prévenait-on lundi chez IG France.



'Il est peu probable que le FOMC modifie sa politique ou ses orientations à l'issue de la réunion de juin, mais qu'il continue plutôt à tracer une voie patiente, en donnant à la politique restrictive le temps de travailler', estime-t-on toutefois chez Pepperstone.



Pour l'heure, cette séance de mardi sera animée par les commandes industrielles aux Etats-Unis, à paraitre une demi-heure après la cloche, et qui devraient ressortir en progression en avril selon les économistes.



Sur le front des valeurs, le compartiment énergétique pourrait continuer à faire grise mine dans un contexte de chute des cours du pétrole, le baril de WTI tendant ainsi à s'enfoncer sous la barre des 75 dollars.



