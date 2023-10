Wall Street : biais positif avant les minutes du FOMC

Les futures sur le S&P500 (+0,2%) et le Nasdaq 100 (+0,3%) augurent d'une ouverture plutôt confiante, dans l'attente du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), à paraitre en cours de séance.



'On sera curieux de voir si la discussion a montré une forte conviction sur le scénario d'une ultime hausse de taux d'ici la fin de l'année ou s'il ne s'agissait que d'un signal pour décourager les anticipations de baisse de taux par les marchés', prévient Oddo BHF.



En attendant ce rendez-vous -et l'indice des prix à la consommation prévu jeudi-, les opérateurs viennent de prendre connaissance des prix à la production aux Etats-Unis, qui laissent apparaitre des signaux contradictoires.



Selon le Département du Travail, la hausse des prix producteurs en rythme annuel a légèrement accéléré au mois de septembre en données brutes, à +2,2%, mais a un peu ralenti hors éléments volatils comme l'alimentation ou l'énergie, à +2,8%.



Sur le front des valeurs, ExxonMobil annonce un accord pour l'acquisition de Pioneer Natural Resources, spécialisé dans le non conventionnel du Bassin Permien aux Etats-Unis, dans le cadre d'une transaction en actions valorisée à 59,5 milliards de dollars.



Walgreens Boots Alliance a annoncé mardi soir la nomination de Tim Wentworth au poste de CEO, à compter du 23 octobre. Il se joindra également au conseil d'administration de la chaine de drugstores dès son entrée en fonction.



A l'occasion d'une réunion analystes, le fabricant de matériel informatique HP a présenté ses objectifs pour son exercice 2023-24, dont un BPA ajusté entre 3,25 et 3,65 dollars, et a fait part d'une augmentation de 5% du dividende annuel prévu.



