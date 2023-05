Wall Street : biais toujours positif avant la cloche

Les futures sur indices actions américains présagent une ouverture plutôt favorable (+0,3% sur le S&P500, +0,1% sur le Nasdaq-100), dans le sillage d'une séance de jeudi portée par les espoirs d'un accord à Washington pour relever le plafond de la dette américaine.



'Dans un communiqué publié jeudi, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a donné un point de vue optimiste, affirmant qu'il voyait 'la voie que nous pouvons emprunter pour parvenir à un accord',' soulignait Wells Fargo.



'De plus, il a même dit qu'il s'attendait à ce que la Chambre des Représentants envisage un accord la semaine prochaine, avec un 'accord de principe' possible ce week-end', renchérissait-on chez Deutsche Bank ce matin.



L'optimisme sur ce sujet chaud du moment pourrait continuer à prévaloir ce vendredi, d'autant plus qu'aucune donnée macroéconomique n'est prévue au calendrier du jour pour retenir l'attention des investisseurs.



Dans l'actualité des valeurs, John Deere a relevé ses objectifs pour l'exercice 2022-23, à l'occasion de trimestriels solides, le fabricant de machines agricoles citant 'des conditions de marché favorables et un environnement opérationnel en amélioration'.



A l'inverse, la chaine d'articles de sport Foot Locker a révisé en baisse ses prévisions annuelles en marge de l'annonce de résultats trimestriels en berne, ses ventes ayant 'ralenti significativement dans un contexte macroéconomique difficile'.



Enfin, l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs Applied Materials a publié jeudi soir un BPA et des revenus trimestriels dans le haut de ses fourchettes de prévisions, mais dévoilé des perspectives plus décevantes pour le trimestre en cours.



