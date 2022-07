New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu sur une note positive mardi, portée par les résultats de sociétés et un dollar en repli alors que la Banque centrale européenne (BCE) s'apprête à durcir sa politique monétaire.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a terminé en hausse de 2,42% à 31.824,71 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 3,11% à 11.713,15 points, tandis que le S&P 500 a grimpé de 2,75% à 3.936,14 points.

afp/rp