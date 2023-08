Wall Street : clôture dans le rouge après les minutes du FOMC

Wall Street a clôturé dans le rouge mercredi, après le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). Le Dow Jones a reculé de 0,5% à 34766 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu plus de 1,1% à 13475 points.



'Le comité est fermement résolu à ramener l'inflation à son objectif de 2%', rappelait le FOMC dans ses minutes, ajoutant qu'il 'serait prêt à ajuster l'orientation de la politique monétaire si des risques pouvant entraver la réalisation de ses objectifs apparaissaient'.



Ces propos traduisaient donc dans l'ensemble une position de fermeté de la part de la banque centrale américaine, accordant toujours la priorité à la lutte contre l'inflation plutôt qu'au soutien à l'activité économique.



Les indicateurs parus avant les minutes montraient d'ailleurs plutôt une conjoncture économique résistante aux Etats-Unis, avec un rebond de 1% de la production industrielle et une hausse de 3,9% des mises en chantier de logements en juin.



Dans l'actualité des valeurs, Intel a lâché 3,6% après l'abandon par le fabricant de puces de son projet d'acquisition du fondeur israélien Tower Semiconductor, qu'il avait initialement officialisé il y a un an et demi.



En revanche, les opérateurs ont salué les publications trimestrielles des groupes de distribution Target (+3%) et TJX Companies (+4,1%), accompagnées respectivement d'un abaissement et d'un relèvement de leurs perspectives annuelles.



Enfin, H&R Block a grimpé de 9,7%, au lendemain d'une augmentation de 10% du dividende trimestriel du cabinet de services fiscaux, en marge de la publication de résultats annuels en progression malgré une stagnation de ses revenus.



