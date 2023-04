Wall Street : clôture dans le rouge avec les bancaires

La Bourse de New York a fini la séance de mardi en retrait, pénalisée notamment par un regain de préoccupation au sujet du secteur financier. Le Dow Jones a reculé de 0,6% à 33402 points et le Nasdaq Composite, de 0,5% à 12126 points.



Certaines des grandes valeurs bancaires de la cote américaine ont en effet pesé sur la tendance, à l'image de JPMorgan Chase (-1,3%), Goldman Sachs (-1,2%), Bank of America (-2,1%) ou encore Citigroup (-1,3%).



'Dans une interview accordée ce matin, Janet Yellen a déclaré que la tourmente bancaire se stabilisait, mais que les régulateurs américains restaient prêts à agir pour protéger les dépôts si nécessaire', notait pourtant Wells Fargo mardi soir.



Ce dernier mettait aussi en avant une enquête JOLTS ayant montré que les offres d'emploi aux Etats-Unis étaient tombées sous les 10 millions en février, à leur plus bas niveau depuis mai 2021, suggérant ainsi que le marché du travail commençait à ralentir.



La prudence a donc prévalu avant les nombreuses données attendues d'ici la fin de la semaine aux Etats-Unis, avec en particulier les indices d'activité PMI et ISM pour les services, ce mercredi, puis le rapport mensuel sur l'emploi, vendredi.



En attendant, après une chute de 2,1% en janvier (chiffre révisé de -1,6% annoncé initialement), les commandes à l'industrie américaine se sont encore tassées de 0,7% en février, selon le Département du Commerce.



Sur le front des valeurs, Ford s'est hissé dans le vert (+0,3%), le constructeur ayant revendiqué un total de près de 457.000 véhicules vendus au cours du premier trimestre aux Etats-Unis, un chiffre en hausse de 10,7% en comparaison annuelle.



