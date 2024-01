Wall Street : clôture dans le rouge mais sans perdre pied

Wall Street clôture dans le rouge mais sans valider de signal de retournement comme on pouvait le craindre avec la dégradation du marché obligataire : le Dow Jones a lâché 0,6%, à 37.362, le S&P 500 -0,37% à 4 766, et le Nasdaq Composite s'effrite de -0,2%, à 14 944.



Le Nasdaq a encore une fois bénéficié du soutien de Nvidia (+3,1% pour un nouveau record absolu à 564$), Micron (+2,7%), Cadence Design (+3,4%) et Advanced Micro Devices (+8,3%) sur de nouvelles révisions à la hausse de la demande pour les puces destinées à l'intelligence artificielle (mais également des objectifs de prix pour les géants des semi-conducteurs US).



Le Dow Jones a inscrit sa plus mauvaise clôture de l'année, plombé par Boeing qui a dévissé de -7,9%



Christopher Waller (membre du Conseil de Gouverneurs de la FED) a déclaré que même s'il avait confiance dans le fait que l'inflation tendait vers l'objectif des 2%, la FED ne devait pas se précipiter pour réduire les taux.



Message reçu et le doute ressurgit concernant l'imminence d'une baisse de taux de la FED dès la 2ème décade de mars : le consensus qui était de plus de 65% avant ce long weekend (lundi était férié) commence à se lézarder.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se tend fortement, de +11Pts de base, de 3,95% vers 4,060% malgré le mauvais indice 'Empire State' (FED de New York) publié à 14H30.



La dégradation des bons du Trésor US s'opère sur l'ensemble de la courbe : le '2 ans' voyant son rendement bondir de +10Pts de 4,138 vers 4,236% et le '30 ans' bondit de +10Pts vers 4,312%, contre 3,945% le 27/12, soit +37Pts en 15 jours.



En ce qui concerne l'activité manufacturière 'Empire State' (FED de New York) : elle a continué de fortement se contracter en janvier, passant de -14,5 à -43,7, soit un plus bas depuis mai 2020 (les économistes prévoyaient au contraire une remontée de cet indicateur autour de -5).



Le sous-indice des nouvelles commandes s'est dégradé pour atteindre -49,4, contre -11,3 en décembre, tandis que la composante mesurant le nombre d'heures travaillées s'est détériorée à -6,1, contre -2,4 en décembre, mettant en évidence un fléchissement du marché de l'emploi.



Les signaux de faiblesse de la production industrielle au sens large ont pesé sur les cours du baril de WTI qui a lâché -1,6% vers 71,9$.



Côté publications, notons la chute de Morgan Stanley (-4,2% sous 86$) qui a du passer 535Mns$ de provisions pour risque de défaut sur son encours de prêts. Goldman Sachs qui a publié des chiffres conformes aux attentes a grappillé +0,7%.



