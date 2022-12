Wall Street : clôture dans le rouge sur des indicateurs

La Bourse de New York a fini dans le rouge vendredi sur fond d'indicateurs économiques qui incitaient les investisseurs à la prudence : le Dow Jones a perdu 0,9% à 33476 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 0,7% à 11005 points.Les opérateurs ont appris qu'avec une hausse de 0,3% en novembre, les prix à la production avaient augmenté plus que prévu aux Etats-Unis, renforçant ainsi leur scepticisme quant à la capacité de la Réserve fédérale à juguler rapidement l'inflation.Ils ont aussi pris connaissance de l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan, ressorti à 59,1 en version préliminaire ce mois-ci, contre 56,8 en novembre, alors qu'il était attendu sur une note stable.Ces éléments alimentaient naturellement le débat en cours sur la nécessité de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, face à une inflation peinant à refluer et à une activité économique se portant toujours aussi bien.En conséquence, les rendements des emprunts d'Etat américains ont accentué leur progression en cours de séance, avec notamment des taux à 10 ans qui ont grimpé de neuf points de base pour s'établir à 3,58% vendredi soir.Sur le front des valeurs, celles de l'énergie comme Chevron (-3,2%) ou Schlumberger (-5,9%) ont perdu du terrain sur fond d'une relative faiblesse des cours du pétrole, suite aux nouvelles sanctions de l'UE et du G7 sur le pétrole russe.Microsoft a perdu 0,8% alors que les chances de voir le projet d'acquisition d'Activision Blizzard se concrétiser ont encore diminué avec l'opposition manifestée à l'opération par la Federal Trade Commission.Netflix a par contre grimpé de 3,1% dans le sillage de commentaires favorables des analystes de Wells Fargo, qui sont passés à une recommandation 'surpondérer' sur le titre de la plateforme de streaming.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.