Wall Street : clôture dans le vert aidée par la Chine

Aujourd'hui à 07:16 Partager

La Bourse de New York a signé des gains vigoureux mardi, encouragée par des nouvelles favorables en provenance d'Asie : le Dow Jones s'est adjugé plus de 0,9% à 34261 points et le Nasdaq Composite, plus de 0,5% à 13761 points.



'Les marchés en Chine continuaient de rebondir cette nuit, avec l'annonce d'un prolongement des aides au secteur immobilier et la perspective de nouveaux soutiens à l'économie', soulignait IG France avant l'ouverture.



Une certaine confiance prévalait aussi à la veille de l'inflation américaine, attendue par les économistes en ralentissement à son plus bas rythme annuel depuis plus de deux ans, ce qui pourrait inciter la Fed à se montrer plus accommodante pour les marchés.



IG France pensait d'ailleurs que des membres de la Fed devant prendre la parole cette semaine devraient se montrer positifs quant à l'inflation et 'pourraient de plus en plus suggérer que les hausses de taux devraient être bientôt terminées'.



Les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs à une première salve de résultats trimestriels aux Etats-Unis, principalement vendredi, salve qui sera dominée par plusieurs grands établissements financiers comme JPMorgan Chase.



Ce dernier s'est d'ailleurs adjugé 1,5% en Bourse ce mardi, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours remonté de 11% à 165 dollars, dans le cadre d'une note sectorielle.



Toujours du côté des valeurs, Boeing a grimpé de 2,5% sur l'annonce par l'avionneur qu'il a livré un total de 136 appareils commerciaux au cours du deuxième trimestre (dont 103 de modèle 737, huit 767, cinq 777 et vingt 787).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.