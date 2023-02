Wall Street : clôture dans le vert jeudi malgré le PIB

La Bourse de New York a fini la séance de jeudi dans le vert, malgré des chiffres de la croissance inférieurs aux attentes. Le Dow Jones a grappillé plus de 0,3% à 33154 points et le Nasdaq Composite a pris environ 0,7% à 11590 points.



La deuxième estimation du PIB américain au quatrième trimestre 2022 est ressortie en-dessous de sa première lecture, à +2,7% contre +2,9%, avec surtout une révision à la hausse de l'inflation sous-jacente (PCE).



'Ceci prend les marchés à 'rebrousse-poil' au sens où la croissance se révèle plus faible et l'inflation plus élevée que ce qui était initialement estimé', commentait Christophe Boucher, le directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.



'Pourtant, les marchés ne semblent pas tellement s'en soucier car ils estiment que cela n'est pas susceptible de modifier le scénario d'un atterrissage en douceur et d'une désinflation avec fin des hausses de taux d'intérêt en 2023', ajoutait toutefois le gérant.



S'agissant des valeurs, Nvidia a bondi de 14% après un dépassement par le groupe des attentes de Wall Street sur son trimestre écoulé, essentiellement grâce à la vigueur de ses puces pour centres de données, très utilisées par les spécialistes du 'cloud'.



En revanche, Moderna a dévissé de 6,7%, le laboratoire de biotechnologies spécialiste de l'ARNm ayant dévoilé un BPA en recul de 29% sur l'année 2022, sur fond d'une augmentation de 65% de ses dépenses en R&D.



eBay a abandonné 5,2%, la plateforme d'enchères sur Internet ayant fait part de prévisions inférieures aux attentes à l'occasion de ses trimestriels, 'en raison de la persistance des difficultés économiques', selon Mizuho Americas.



Enfin, Dollar General a chuté de 3,6%, alors que le groupe de distribution prévoyait de publier des résultats pour son quatrième trimestre inférieurs aux prévisions fournies lors de sa dernière publication trimestrielle du 1er décembre dernier.



