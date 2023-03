Wall Street : clôture dans le vert malgré Deutsche Bank

La Bourse de New York a terminé dans le vert vendredi, prenant le contrepied de places européennes plombées par un regain d'angoisse pour le secteur bancaire. Le Dow Jones a pris 0,4% à 32238 points et le Nasdaq Composite, 0,3% à 11824 points.



Les marchés américains se sont montrés résilients face à la déroute inattendue de Deutsche Bank (-8,5% à Francfort), l'action ayant subi des dégagements massifs, tandis que le coût pour se protéger contre un risque de défaut de l'établissement allemand bondissait.



Les craintes au sujet de Deutsche Bank ont affecté modérément les titres des banques américaines, avec par exemple des replis de 2,2% pour Morgan Stanley, de 1,5% pour JP Morgan Chase, de 0,8% pour Citigroup ou de 0,7% pour Goldman Sachs.



A propos des valeurs, on notera la performance de Netflix (+2,5%), sur des propos favorables de la part de Bank of America qui affichait une recommandation d'achat sur le titre de la plateforme de streaming, assortie d'un objectif de cours de 410 dollars.



Le moral des opérateurs américains a pu profiter de données macroéconomiques plutôt encourageantes aux Etats-Unis : les commandes de biens durables ont reculé de 1% en février, mais sont restées à peu près stables hors équipements de transports.



Surtout, le secteur privé américain a vu sa croissance nettement s'accélérer en mars, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'est établi à 53,3 en estimation flash, un plus haut de 10 mois, après s'être hissé à 50,1 le mois précédent.



'La production a connu une croissance solide alors que les conditions de la demande se sont améliorées et que les nouvelles commandes ont renoué avec la croissance', expliquait S&P Global, qui pointait cependant aussi une accélération de l'inflation des prix de vente.



