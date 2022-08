Wall Street : clôture des indices en ordre dispersé jeudi

Les indices de Wall Street ont fini en ordre dispersé jeudi, partagés entre volonté de prolonger le rebond estival et prudence à la veille du rapport sur l'emploi : le Dow Jones a cédé moins de 0,3% à 32727 points, mais le Nasdaq Composite a gagné 0,4% à 12721 points.



Les statistiques mensuelles du marché du travail, qui paraîtront ce vendredi, sont d'autant plus attendues que celles du mois précédent, supérieures aux attentes, avaient renforcé la perspective d'une hausse de taux de la Fed.



L'emploi reste l'un des derniers grands piliers de l'économie américaine. Pour le mois écoulé, Jefferies anticipe par exemple l'annonce de 260.000 créations de postes non agricoles, ainsi qu'un repli de 0,1 point du taux de chômage à 3,5%.



Alors que l'économie américaine a créé un nombre étonnant de 2,7 millions d'emplois au premier semestre, les investisseurs espèrent qu'un nouveau rapport rassurant viendra s'ajouter aux trimestriels d'entreprises souvent de bonne facture des dernières semaines.



En préambule au rapport sur l'emploi, les opérateurs ont pris connaissance d'inscriptions aux allocations chômage en légère hausse à 260.000 la semaine passée, ainsi que d'un recul du déficit commercial des Etats-Unis à 79,6 milliards de dollars au mois de juin.



Concernant les publications d'entreprises du jour, ils ont accueilli positivement celles d'Air Products (+4,9%) et, dans une moindre mesure, de Paramount Global (+1,1%), mais boudé celles d'Eli Lilly (-2,6%) et surtout d'eBay (-5,2%).



