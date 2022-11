Wall Street : clôture en léger repli avec Jim Bullard

La Bourse de New York a globalement terminé en léger repli ce jeudi, affectée par les déclarations du président de la Fed de Saint-Louis: le Dow Jones a fini tout juste sous l'équilibre à 33546 points et le Nasdaq Composite a cédé plus de 0,3% à 11145 points.



Jim Bullard a en effet jeté un froid en déclarant, lors d'une conférence à Louisville (Kentucky), que la remontée significative des taux opérée cette année par la Fed n'avait pas permis de se rapprocher de l'objectif d'une inflation autour de 2%.



'Pour parvenir à un niveau suffisamment restrictif, les taux directeurs vont devoir être accrus davantage', a-t-il prévenu, amenant les investisseurs à conclure qu'il n'y aurait pas de pause immédiate dans les mesures de durcissement monétaire.



Ces déclarations ont pesé sur les obligations du Trésor, poussant mécaniquement leurs rendements à la hausse : le taux à dix ans s'est ainsi accru de huit points de base à 3,76% et celui à deux ans, de neuf points de base à 4,45%.



A ces propos se sont ajoutées de piètres données macroéconomiques, notamment l'indice d'activité manufacturière 'Philly Fed' qui s'est enfoncé à -19,4 en novembre contre -8,7 le mois dernier, alors que les économistes le voyaient remonter légèrement.



Par ailleurs, le Département du Commerce a fait état d'une contraction de 4,2% des mises en chantier de logements le mois dernier aux Etats-Unis, là où les permis de construire -censés préfigurer les mises en chantier futures - se sont tassés de 2,4%.



La morosité des investisseurs n'a pas empêché certaines valeurs de prendre le chemin de la hausse, à l'image de Macy's qui s'est envolée de 15%, la chaîne de grands magasins ayant surpassé les attentes des analystes sur son trimestre écoulé.



Cisco s'est adjugé 5% sur un BPA en augmentation de 5% au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23, alors que Nvidia a reculé de 1,5% sur fond d'un BPA divisé par deux au titre de son troisième trimestre comptable.



