Wall Street : clôture en ordre dispersé, Nvidia en vedette

Les indices actions américains ont fini la séance de jeudi en ordre dispersé : si le Dow Jones a cédé 0,1% à 32765 points dans un contexte toujours plombé par le dossier du plafond de la dette, le Nasdaq Composite a grimpé de 1,7% à 12698 points.



Ce dernier indice, à forte composante technologique, a profité à plein de l'envolée de 24,4% de Nvidia, au lendemain des résultats publiés par le fournisseur de processeurs graphiques programmables, accompagnés de perspectives largement saluées par les analystes.



'L'ampleur de la croissance liée à l'IA (intelligence artificielle) impliquée par les perspectives de Nvidia a surpris tout le monde', saluait ainsi Wedbush, qui a relevé sa recommandation de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre.



Toujours sur le front des publications d'entreprises, les opérateurs ont acclamé celles de Ralph Lauren (+5,3%) et de Best Buy (+3,1%), mais sanctionné lourdement celles de Medtronic (-4,5%) et surtout de Dollar Tree (-12%).



La séance a aussi été marquée par une révision en légère hausse de la croissance du PIB des Etats-Unis pour le premier trimestre 2023 à 1,3% en rythme annualisé, à comparer à 1,1% en toute première estimation, et après 2,6% au dernier trimestre 2022.



Par ailleurs, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 4.000 la semaine dernière, s'établissant ainsi à 229.000 contre 225.000 la semaine précédente (chiffre révisé fortement d'une estimation initiale de 242.000).



