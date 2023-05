Wall Street : clôture en ordre dispersé lundi

Aujourd'hui à 07:26 Partager

Les indices actions américains ont clôturé en ordre dispersé lundi, dans un contexte d'incertitude quant à un relèvement du plafond de la dette. Le Dow Jones a perdu plus de 0,4% à 33287 points, mais le Nasdaq Composite a gagné 0,5% à 12721 points.



Les investisseurs ne savaient trop à quoi s'en tenir, alors qu'une nouvelle rencontre entre Joe Biden et Kevin McCarthy était prévue dans la soirée. 'Il ne reste que quelques jours pour trouver un accord', prévenait-on lundi matin chez Commerzbank.



Les négociations à Washington en vue de relever le plafond de la dette, et donc d'éviter un défaut des Etats-Unis à brève échéance, dominait d'autant mieux les esprits ce lundi, qu'aucune statistique majeure n'était prévue.



Néanmoins, les prochains jours verront paraitre, entre autres, l'indice PMI composite flash, une nouvelle estimation de la croissance économique du premier trimestre, puis les revenus et dépenses des ménages en avril, accompagnés de l'indice des prix PCE.



Concernant les résultats d'entreprises de cette semaine, doivent par exemple publier la chaine d'électronique grand public Best Buy, le fournisseur de processeurs graphiques programmables Nvidia ou le fabricant d'appareils médicaux Medtronic.



Pour l'heure, Meta Platforms est parvenu à gagner 1,1%, malgré une amende de 1,2 milliard d'euros infligée à la maison-mère de Facebook, pour non-respect du règlement général sur la protection des données dans l'Union européenne.



Ford a affiché un gain similaire, après la présentation par le constructeur automobile de ses plans à horizon 2026. Par ailleurs, il a fait part d'un accord à long terme avec un groupe chilien pour garantir son approvisionnement en lithium.



Chevron a par contre reculé de 2,1%, à la suite de l'annonce d'un accord conclu par la compagnie pétro-gazière pour acquérir PDC Energy, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 6,3 milliards de dollars.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.