Wall Street : clôture mitigée malgré les prix producteurs

La Bourse de New York a terminé la séance de jeudi de façon mitigée, malgré de nouveaux signes d'apaisement des tensions inflationnistes. Le Dow Jones a grappillé 0,1% à 33337 points, mais le Nasdaq Composite a perdu 0,6% à 12780 points.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs aux Etats-Unis s'est établie en juillet à 9,8% en données brutes et à 5,8% hors éléments volatils, après des taux annuels de respectivement 11,3% et 6,4% observés le mois précédent.



Ces chiffres sont donc venus corroborer ceux de la veille : pour rappel, les prix américains à la consommation ont augmenté de 8,5% (+5,9% hors éléments volatils) le mois dernier en comparaison annuelle, après un plus haut de 40 ans à +9,1% en juin.



'Malgré les rapports sur l'inflation plus faibles, les dernières remarques des responsables de la Réserve fédérale ont continué à réitérer la nécessité de nouvelles hausses de taux', pointe-t-on cependant chez Wells Fargo.



'Au vu de l'ambiguïté qui entoure l'évolution de l'économie mais aussi de la politique de la Fed, nous maintenons une pondération neutre sur les actions', rappelle Mark Haefele, chief investment officer chez UBS Global Wealth Management.



Les investisseurs vont en effet devoir aborder le second semestre avec les nombreuses incertitudes entourant les hausses de taux d'intérêt de la Fed, la menace de récession, des résultats d'entreprise sous pression ou encore la crise énergétique en Europe.



Du côté des valeurs, Disney a grimpé de 4,7% après avoir attiré plus d'abonnés payants que prévu avec sa plateforme de streaming Disney+ au cours du trimestre écoulé et fait état d'une activité tournant à plein régime dans sa division de parcs à thème.



Sonos a par contre plongé de 25%, ce fabricant de systèmes de musique sans fil ayant revu à la baisse ses objectifs financiers pour son exercice en cours suite à des performances décevantes sur le trimestre écoulé.



