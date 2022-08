Wall Street : clôture partagée vendredi après l'emploi

La Bourse de New York a de nouveau fini de façon partagée vendredi, séance dominée par un rapport sur l'emploi bien meilleur que prévu aux Etats-Unis : le Dow Jones a grappillé 0,2% à 32803 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,5% à 12658 points.



Techniquement en situation de récession au premier semestre, l'économie américaine a pourtant continué à multiplier les signes de résistance : le Département du Travail a ainsi fait état de 528.000 créations d'emplois en juillet, soit le double du consensus.



De plus, le taux de chômage est retombé à son niveau d'avant la pandémie, à 3,5%, marquant selon Commerzbank des tensions 'susceptibles de nourrir encore des pressions sur les salaires', comme l'a montré un revenu horaire moyen en hausse annualisée de 5,2%.



'Le refroidissement espéré par la Fed pour abaisser les pressions inflationnistes a échoué à se matérialiser, aussi les appels à une nouvelle hausse de taux de 75 points de base vont-ils probablement s'intensifier au sein du FOMC', prévenait la banque allemande.



Du côté des valeurs, Lyft a grimpé de 16,6%, le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) ayant fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu et livré des prévisions de rentabilité jugées encourageantes à horizon 2024.



Parmi les autres publications du jour les investisseurs ont vu d'un bon oeil celle du pneumaticien Goodyear (+0,7%) et salué plus franchement encore celle de l'équipementier télécoms Motorola Solutions (+4,3%), accompagnée d'un relèvement d'objectifs.



Amazon.com a par contre perdu 1,2% après l'annonce par le géant technologique du rachat, pour 1,7 milliard de dollars, du fabricant de l'assistant-robot Roomba, iRobot, dont le cours de Bourse s'est envolé lui de 19,1% suite à l'annonce du rapprochement.



