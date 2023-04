Wall Street : clôture stable mardi malgré la Chine

Confrontée à des publications d'entreprises mitigées, la Bourse de New York n'a finalement guère profité mardi d'une croissance solide en Chine. Le Dow Jones a fini tout juste sous son équilibre à 33977 points, tout comme le Nasdaq Composite, à 12153 points.



L'économie chinoise a enregistré une croissance de 4,5% au premier trimestre 2023 en rythme annuel, déjouant les pronostics d'une hausse plus limitée de l'activité, grâce à une amélioration de la demande des ménages sur fond de réouverture post-Covid.



'Nous nous attendons à ce que la dynamique de croissance reste robuste au deuxième trimestre alors que la normalisation se poursuit. Au-delà, la reprise au second semestre dépendra de l'amélioration de la confiance du secteur privé', réagissait Commerzbank.



A cette bonne nouvelle en provenance d'Asie, sont venues s'ajouter quelques publications trimestrielles bien accueillies, à savoir celles de Bank of America (+0,6%), BNY-Mellon (+1,4%) et Lockheed Martin (+2,4%).



En revanche, Goldman Sachs a abandonné 1,7% à la suite de l'annonce par la banque d'affaires d'un profit certes meilleur que prévu au premier trimestre, mais avec des revenus très inférieurs au consensus.



Les investisseurs ont aussi fraichement accueilli la publication de Johnson & Johnson (-2,8%) qui a pourtant revu à la hausse ses objectifs pour 2023 après avoir fait mieux que prévu sur les trois premiers mois de l'année.



Par ailleurs, le Département du Commerce a fait état d'un repli de 0,8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en mars, un recul moins prononcé que prévu, mais surtout de permis de construire en chute de 8,8%, manquant légèrement le consensus.



