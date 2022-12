Wall Street : clôture sur une note positive avant Noël

Wall Street a réussi à terminer vendredi sur une note positive à la veille du week-end de Noël, sur fond de données économiques contrastées : le Dow Jones a avancé de 0,5% à 33204 points, tandis que le Nasdaq Composite a grappillé 0,2% à 10498 points.La Bourse de New York avait pourtant ouvert dans le rouge en réaction aux derniers chiffres sur les dépenses des ménages, qui suggéraient une certaine réticence des Américains à dépenser du fait de l'envolée de l'inflation.Ces dépenses des ménages n'ont augmenté que de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus se sont accrus de 0,4%. Autre donnée publiée avant l'ouverture, les commandes de biens durables ont rechuté de 2,1%.Ces indicateurs jugés peu rassurants quant à l'état de la conjoncture ont quelque peu éclipsé des signaux plus positifs sur le front de l'inflation : sur un an, l'indice dit 'core PCE', très suivi par la Réserve fédérale, a augmenté de 4,7%, après 5,5% le mois précédent.Juste après l'ouverture, les investisseurs ont également appris que les ventes de logements neuf ont augmenté de 5,8% le mois dernier, et que l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour décembre a été révisé en hausse à 59,7 ce mois-ci.'L'attitude extrêmement négative des consommateurs s'est adoucie ce mois-ci en raison de l'apaisement des pressions inflationnistes', expliquait la directrice de l'enquête UMich, Joanne Hsu, citée dans un communiqué.Au global, les opérateurs semblent avoir plutôt apprécié le tableau dressé par cette série de statistiques, des données d'activité mitigées et des signaux d'apaisement de l'inflation plaidant plutôt pour une attitude moins restrictive de la Fed.Sur le front des valeurs, l'action Tesla a poursuivi son repli en cédant 1,8% alors que Wedbush a à son tour réduit son objectif de cours sur le titre du constructeur automobile, de 250 à 175 dollars, tout en restant à 'surperformance'.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.