Wall Street : clôture terne après les minutes du FOMC

Wall Street a terminé sans grands changements une séance de mercredi marquée par la publication des minutes de la dernière réunion du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) du 1er février dernier.



A la clôture, le Dow Jones a reculé de près de 0,3% à 33045 points et le S&P500, de moins de 0,2% à 3991 points, tandis que le Nasdaq Composite -à forte composante technologique- a grappillé plus de 0,1% à 11507 points.



'Le communiqué de la Fed a montré que certains responsables étaient favorables à une hausse plus importante des taux d'intérêt de 50 points de base, reconnaissant le risque que la persistance d'une inflation élevée faisait peser sur l'économie', pointe Wells Fargo.



'Ils ont souligné les préoccupations concernant un arrêt du cycle de hausses de taux avant que ceux-ci n'atteignent un territoire suffisamment restrictif pour faire baisser les prix', poursuit la banque californienne.



Du côté des valeurs, Intel a abandonné près de 2,3% après l'annonce par le géant des microprocesseurs d'une division par trois de son dividende afin de préserver sa trésorerie dans un contexte d'incertitude économique.



TJX Companies a perdu environ 1,7%, bien que le groupe de distribution ait affiché son intention d'augmenter son dividende de 13% et de racheter pour deux à 2,5 milliards de dollars d'actions cette année, à l'occasion de ses trimestriels.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.