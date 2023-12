Wall Street : comme prévu, un rebond s'amorce

Wall Street rebondit jeudi matin après avoir signé la veille sa pire séance depuis le mois de septembre, un redressement favorisé par des indicateurs économiques jugés plutôt rassurants.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 37.282,2 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 0,7% à 14.884,1 points.



La Bourse de New York avait subi hier sa correction la plus sévère depuis le début du 'rally' automnal, avec des pertes qui s'étageaient entre 1,3% et 1,5% en fin de journée.



Mais les marchés américains ont retrouvé un peu d'allant ce matin suite à la parution de statistiques sans éclat, confirmant la perspective de prochaines baisses de taux aux Etats-Unis.



Les investisseurs ont aussi trouvé quelque réconfort dans la révision à la baisse de la croissance du PIB américain de troisième trimestre, à 4,9% selon une troisième estimation par rapport à 5,2% en estimation précédente.



L'annonce d'une nouvelle dégradation de l'indice 'Philly Fed' et d'une remontée des inscriptions hebdomadaires au chômage est venue confirmer le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie, marqué par une croissance modérée et une faible inflation.



Plus inquiétant, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a de nouveau reculé en novembre, de 0,5% à 103 après avoir déjà reculé de 1% en octobre, ce qui laisse anticiper une récession début 2024.



Mais les investisseurs se disent qu'il s'agit d'un nouvel argument en faveur de baisses de taux l'an prochain, ce qui fait refluer le rendement des Treasuries à dix ans à des plus bas de cinq mois, vers 3,87%.



S'agissant des valeurs, Micron s'adjuge plus de 6% après la parution de ses résultats trimestriels, qui laissent augurer une prochaine amélioration de la demande pour les puces mémoire, selon les analystes.



Nike grignote 0,5% en attendant la parution de ses comptes de deuxième trimestre, prévue ce soir après la clôture des marchés.



