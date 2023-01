Wall Street commence 2023 en ouvrant en hausse

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a commencé l'année 2023 en ouvrant en hausse, après un long week-end et une semaine morose aux faibles échanges qui a clos une mauvaise année pour les actions.

L'indice Dow Jones avançait de 0,16%, le Nasdaq de 0,71% et le S&P 500 de 0,38% quelques minutes après l'ouverture.

Les indices ont terminé la semaine en repli de 0,17% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le S&P 500 et de 0,3% pour le Nasdaq. L'année 2022, quant à elle, a été la plus mauvaise depuis 2008: le Dow Jones a fondu de presque 9%, le S&P 500 de près de 19% et le Nasdaq, où se concentrent de nombreuses valeurs technologiques, a chuté de 33%.

afp/rp