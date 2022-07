New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu dans le vert mercredi, surtout tirée par le secteur technologique du Nasdaq, et les investisseurs se demandaient si le marché avait enfin touché le fond.

Selon des résultats provisoires, l'indice Dow Jones a grappillé 0,16% et le S&P 500 a pris 0,59%, tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, a grimpé de 1,58%.

afp/rp