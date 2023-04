New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé lundi, face au bond des cours du pétrole qui n'a toutefois pas suscité de réaction de panique sur les marchés actions et obligations.

L'indice Dow Jones a terminé en hausse de 0,98%, le S&P 500 a progressé de 0,37% tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, s'est retracté de 0,27%, selon des résultats provisoires.

afp/al