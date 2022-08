New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu mercredi en petite hausse dans un marché très peu étoffé en attendant la conférence des banquiers centraux de Jackson Hole et après trois séances de repli.

Selon des résultats provisoires, l'indice Dow Jones a grappillé 0,19%, le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,41% et le S&P 500 de 0,29%.

afp/rp