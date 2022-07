New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu sans direction, non loin de l'équilibre, vendredi au terme d'une séance passée à digérer des chiffres de l'emploi plus solides que prévu qui, tout en reflétant une économie forte, renforcent l'intention de la Fed de relever nettement les taux en juillet.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 0,14% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, a grappillé 0,12%.

afp/rp