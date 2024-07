Wall Street : corrélation inversée entre Dow Jones et Nasdaq

La Bourse de New York devrait évoluer sans tendance claire jeudi matin, les investisseurs hésitant à revenir sur les actions alors que le Nasdaq a essuyé hier sa pire séance depuis décembre 2022.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,2% tandis que celui sur le Nasdaq 100 reprend 0,5%, annonçant une ouverture en ordre dispersé.



Plombé par le retour inattendu des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, le Nasdaq avait abandonné 2,8% mercredi soir, victime du plongeon des valeurs des semi-conducteurs très exposées à l'Asie.



Les analystes s'attendent à ce que le marché reste hésitant et volatil au cours des prochains jours, les investisseurs ayant visiblement à coeur de rééquilibrer leurs portefeuilles, comme l'illustre la récente décorrélation entre le Dow Jones et le Nasdaq.



Les intervenants semblent désormais vouloir se focaliser sur des titres sous-évalués qui pourraient profiter d'une éventuelle élection de Donald Trump en novembre, une rotation qui les conduit à délaisser les grandes valeurs technologiques.



A titre d'indication, l'indice Russell 2000, composé des petites entreprises, a grimpé de plus de 9% sur les cinq dernières séances, alors que le groupe des 'Sept Magnifiques' a perdu 3,5% dans l'intervalle.



Wall Street pourrait toutefois retrouver un peu d'allant après avoir pris connaissance ce matin des dernières statistiques du marché du travail, qui témoignent d'un ralentissement de l'emploi et plaident pour de futures baisses de taux.



Le Département du Travail a enregistré 243.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine passée, un chiffre en hausse de 20.000 par rapport à la semaine précédente.



L'indice 'Philly Fed' - qui mesure l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie - a quant à lui augmenté de 13 points pour atteindre 13,9 au mois de juillet.



Les investisseurs attendent maintenant les indicateurs avancés du Conference Board, qui tomberont dans le courant de la matinée.



