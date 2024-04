Wall Street : coup de stress et lourde inversion de tendance

Le 04 avril 2024 à 23:58 Partager

Wall Street a été victime d'une rare inversion de vapeur en 'intraday' (environ -2% en ligne droite de 19H30 à 22H00) suite à une déclaration de Neel Kashkari, président de la FED de Minneapolis : il prévient que 'si l'inflation continuait à enchainer séquences de baisse puis sursauts occasionnels, la question se poserait de savoir s'il ne faut pas renoncer à toute baisse de taux cette année' (il penche pour 2 baisses en 2024, et à condition que les prix poursuivent tendanciellement leur décrue).



Les déclarations de Kashkari ont fait l'effet d'une douche froide et le Dow Jones est passé de +0,5% à -1,35%, le S&P500 de +0,75% (soit 5.257, tutoyant à 0,15% près ses sommets) à -1,35% et le Nasdaq de +1,1% à 16.468 à -1,5% vers 16.050.



L'indice des 'technos' a connu l'une des plus grandes amplitude intraday de l'année, et pas 'dans le bon sens', suite à dégagements appuyés sur AMD -8,3%, KLA -3,6%, Nvidia et Broadcom -3,4%, Micron -3,1%, Marvell -2,9%, Alphabet -2,8%, Qualcomm -2,4%...



Rappel : Wall Street avait pris +16% en 9 semaines fin 2023 sur des anticipations de 7 à 8 assouplissement du loyer de l'argent en 2024.



Signe du coup de stress qui a ébranlé Wall Street, le 'VIX' qui évoluait en matinée en zone de 'complaisance' vers 13,75 a fait un bond de +15% vers 16,50, le mouvement le plus important depuis le 13 février et surtout le plus négatif au final depuis le 13 octobre 2023 (16,70/19,3).



En plus des doutes sur un assouplissement monétaire en juin, le climat géopolitique devient anxiogène au Proche-Orient avec des actions d'une agressivité tout à fait inédite contre des représentations diplomatiques iraniennes sur un sol étranger puis des tirs 'accidentels' visant des humanitaires occidentaux.



Les investisseurs ont également pris connaissance d'une série de statistiques ce jeudi : le déficit commercial des Etats-Unis s'est accru à 68,9 milliards de dollars en février, par rapport à celui de 67,6 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 67,4 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette augmentation de 1,9% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une hausse de 2,2% des importations de biens et services par les Etats-Unis, à 331,9 milliards de dollars, alors que leurs exportations se sont accrues de 2,3% à 263 milliards.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré 221.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis pour la semaine du 25 mars, un chiffre en hausse de 9.000 par rapport à celui révisé de la semaine précédente (212.000 au lieu de 210.000).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.