Wall Street : dans l'attente de la parole de Powell

Wall Street est attendue en léger repli mardi, les investisseurs se mettant en position d'attente avant une intervention du président de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les intervenants de marché semblent vouloir faire preuve d'une certaine prudence avant une prise de parole de Jerome Powell, le président de la Fed, qui doit s'exprimer à la mi-journée à l'occasion d'une conférence organisée par le Club économique de Washington.



L'idée générale est que le discours du patron de la banque centrale devrait rester très ferme et qu'il devrait répéter que le combat contre l'inflation est loin d'être gagné.



Les marchés d'actions américains se sont redressés depuis le début de l'année, en grande partie sur des espoirs d'atténuation de l'inflation et d'un ralentissement du durcissement monétaire de la Fed.



Mais ces espoirs semble s'être quelque peu dissipés depuis les solides chiffres de l'emploi américain publiés vendredi dernier, qui montre que le marché du travail - et donc l'inflation salariale - reste sous tension.



Les chances de voir les taux être relevés de 50 points de base à la fin du mois de mars continuent d'être revues à la hausse, pour s'établir aujourd'hui à plus de 9% contre 0% il y a une semaine, selon le FedWatch de CME Group.



La probabilité d'un tour de vis monétaire de 25 points de base est quant à elle estimée à 90%, contre 97% hier.



La fin de la saison des résultats explique également l'atonie des échanges, tandis que l'annonce d'un creusement du déficit commercial en décembre n'a pas vraiment eu d'impact sur la cote.



D'après le Département du Commerce, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé à 67,4 milliards de dollars par rapport à celui de 61 milliards du mois précédent.



Parmi les rares entreprises à avoir publié ses performances trimestrielles, DuPont de Nemours a dévoilé un BPA trimestriel en augmentation de 16% avec une marge opérationnelle hausse de 1,2 point à 24,4% pour des revenus en repli de 4% à 3,1 milliards de dollars.



Activision Blizzard a dévoilé de son côté un BPA non GAAP de 0,78 dollar contre 1,01 dollar pour le quatrième trimestre, pour une marge d'exploitation de 24% et des revenus en croissance de 8% à 2,33 milliards de dollars.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.