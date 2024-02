Wall Street : dans le désordre avec l'emploi et les techs

La Bourse de New York se dirige vers une ouverture hésitante matin vendredi suite à la publication d'un rapport mensuel sur l'emploi témoignant du dynamisme du marché du travail, un élément qui pourrait dissuader la Réserve fédérale de réduire trop tôt ses taux d'intérêt.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones perd 0,2%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,5%, annonçant un début de séance incertain.



Le Département du Travail a indiqué ce matin que l'économie américaine avait créé 353.000 emplois non-agricoles en janvier, tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,7%.



Ce chiffre est quasiment deux fois supérieure aux prévisions des économistes, qui tablaient en moyenne sur 180.000 créations de postes le mois dernier.



Dans sa note d'information, Washington indique que les créations de postes ont été les plus élevées dans les secteurs des services aux entreprises, des soins de santé, du commerce de détail et de l'aide sociale.



Les contrats à terme sur les indices new-yorkais, qui étaient tous en hausse avant la publication de ces chiffres, ont effacé une grande partie de leurs gains, voire basculé dans le rouge, à la lecture de ces chiffres.



'Les investisseurs continuent d'être pris à dépourvu par des données économiques qui surprennent toujours à la hausse, ce qui rend le scénario d'une baisse des taux beaucoup moins évident', souligne Neal Keane, responsable du trading chez ADSS.



A en croire le baromètre en temps réel FedWatch, les investisseurs n'évaluent plus qu'à 19,5% la probabilité d'un assouplissement des taux de 25 points de base le mois prochain, contre 70% il y a près d'un mois.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans, qui était tombé à un creux de près d'un mois hier, regagne 12 points de base pour se rapprocher de la barre symbolique des 4%.



Côté valeurs, les acteurs du marché peinent à trouver une direction après les publications trimestrielles contrastées dévoilées dans la soirée d'hier par plusieurs géants technologiques.



Apple lâche près de 4% en cotations avant-Bourse dans le sillage de résultats marqués par le retour à la croissance de la firme à la pomme, mais aussi caractérisés par un ralentissement de ses ventes en Chine.



Amazon est attendu en hausse de 6%, le géant du commerce en ligne ayant profité du succès de la journée promotionnelle de 'Black Friday' et de la solidité de ses ventes pendant la période de Noël.



La réaction la plus spectaculaire revient toutefois à Meta Platforms, qui bondit de plus de 16% en préouverture après des comptes trimestriels meilleurs que prévu et l'annonce du versement de son premier dividende.



La capitalisation boursière du groupe de médias sociaux devrait ainsi s'apprécier de quelque 170 milliards de dollars dès l'ouverture.



