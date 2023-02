Wall Street : dans le désordre sur fond d'inquiétudes

La Bourse de New York tente de rebondir vendredi mais les valeurs technologiques restent à la traîne, les investisseurs se montrant toujours préoccupés par le discours de fermeté de la Fed.



Après un peu plus d'une heure d'échanges, le Dow Jones grignote 0,1% à 33.750,9 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche environ 0,5% à 11.728,5 points.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice Dow accuse un repli de l'ordre de 0,5% tandis que le Nasdaq affiche un recul hebdomadaire de presque 2,4%.



Les marchés souffrent d'un effet 'gueule de bois' après les solides chiffres de l'emploi de la semaine dernière, qui ont relancé les craintes entourant le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Lors d'une conférence organisée mercredi à Washington, Jerome Powell, le président de l'institution, a d'ailleurs très clairement laissé entendre que sa mission, à savoir la lutte contre l'inflation, était loin d'être achevée.



Autre motif de préoccupation, les indicateurs du jour sont venus souligner la bonne résistance de l'économie américaine, ce qui laisse penser là encore que la Fed n'est pas sur le point de mettre un terme à son cycle de hausse des taux.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans revient ainsi en direction de ses plus hauts du début de l'année en remontant vers 3,72%.



Ce redressement des taux ravive chez les investisseurs des interrogations sur les niveaux de valorisation des actions américaines, et tout particulièrement des valeurs technologiques.



Avec un repli de 0,8%, le secteur accuse le deuxième plus fort repli du jour, derrière les valeurs liées à la consommation (-1,3%).



Le spécialiste américain des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) décroche de plus de 30% après avoir dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais abandonné ses objectifs de rentabilité à horizon 2024.



