Wall Street devrait ouvrir en baisse mardi dans le sillage des Bourses européennes et japonaises, au lendemain d'un week-end de trois jours et après avoir frôlé de nouveaux records la semaine passée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent en moyenne de 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



L'indice S&P 500 s'était adjugé 1,9% la semaine dernière pour repasser la barre des 4.800 points et se rapprocher, à quelques points près, de son record historique de janvier 2022.



La tendance pâtit aujourd'hui de l'inversion de la tendance haussière à la Bourse de Tokyo, où le Nikkei vient de mettre fin à une série de six séances de hausse consécutives qui lui avait permis d'établir, au-delà de 36.000 points, un nouveau record de 34 ans.



Les résultats mitigés publiés dans la matinée par deux grands groupes bancaires, Goldman Sachs et Morgan Stanley, ne font par ailleurs rien pour dynamiser la cote.



Goldman est attendu sans grand changement après avoir pourtant dépassé les attentes du consensus au quatrième trimestre, grâce à la vigueur de ses activités dans la gestion de fortune et la gestion d'actifs.



Mais Morgan Stanley devrait débuter la séance en baisse de presque 3%, ses comptes trimestriels ayant été grevés par toute une série de charges exceptionnelles.



Les marchés européens évoluaient eux aussi sur une note de faiblesse au moment de l'ouverture de Wall Street: l'Euro STOXX cédait 0,5%, tout comme le FTSE 100 à Londres ou le DAX à Francfort.



Sur le front macroéconomique aux Etats-Unis, l'indice 'Empire State' s'est enfoncé encore un peu plus dans la zone rouge en janvier, à -43,7, soit un plus bas depuis mai 2020, contre -14,5 le mois précédent.



Mais ce sont surtout les chiffres des ventes au détail pour le mois de décembre, attendus demain, qui permettront d'évaluer la vigueur de la consommation pendant la période de Noël et donc la santé de l'économie.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans continue ses mouvements de yo-yo autour de la barre des 4%, qu'il franchit à la hausse aujourd'hui après avoir l'avoir enfoncée avant le week-end.



Le dollar grappille 1,2% face à l'euro, qui revient à 1,0880, signe d'un accroissement de l'aversion pour le risque après les excès de la fin 2023.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut sont peu changés, le brut léger américain consolidant de 0,1% à 72,6 dollars.



