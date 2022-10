Wall Street : dans le rouge malgré les créations d'emplois

La Bourse de New York a terminé la séance dans le rouge avec un Dow Jones en repli de -1,15%, un S&P500 en baisse de -1,02% et un Nasdaq à -0,68% après une clôture en légère baisse des indices actions mercredi, sur fond de créations d'emplois plus élevées que prévue selon ADP.



'La politique d'austérité monétaire de la Fed ne fait pas encore totalement effet. Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a martelé que la banque centrale allait poursuivre ses efforts pour juguler l'inflation', rappelle Kiplink Finance.



Tendant à contredire le rapport ADP, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté lors de la semaine du 1er octobre aux Etats-Unis, celles-ci s'établissant à 219.000, contre 190.000 (chiffre révisé de 193.000 initialement) la semaine précédente.



Sur le front des valeurs, Amazon a annoncé prévoir l'embauche de 150.000 employés à travers les Etats-Unis dans des postes à temps plein, saisonniers et à temps partiel, dans une variété de fonctions allant de l'emballage à l'expédition de colis.



A l'occasion d'une visite de Joe Biden sur son site de Poughkeepsie, dans l'État de New York, IBM a indiqué qu'il va présenter un plan d'investissement de 20 milliards de dollars dans la région de la vallée de l'Hudson au cours des 10 prochaines années.



Constellation Brands a dévoilé au titre de son deuxième trimestre 2022-23 un BPA en hausse de 33% à 3,17 dollars sur une base comparable, et fait part d'un accord avec The Wine Group pour céder une partie de son portefeuille de vins.



Eli Lilly a annoncé que la Food and Drug Administration américaine a accordé la désignation Fast Track pour l'étude du tirzepatide pour le traitement des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avec des comorbidités liées au poids.



Les fonds conseillés par Apax Partners et KKR ont annoncé la signature d'un accord en vertu duquel les Apax Funds vendront à KKR leur participation majoritaire dans Boasso Global. Boasso fournit des services logistiques essentiels aux chaînes d'approvisionnement mondiales de produits chimiques et alimentaires par le biais d'un réseau de 34 dépôts stratégiquement situés en Amérique du Nord et en Europe occidentale.



