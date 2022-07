Wall Street : dans le vert après de nouveaux indicateurs

La Bourse de New York a terminé la séance dans le vert (+0,23% sur le Dow Jones et +0,62% sur le Nasdaq-100), au lendemain d'une clôture en ordre dispersé des indices actions américains (-0,4% sur le Dow Jones, mais +1,7% sur le Nasdaq Composite).



'Les investisseurs sont aux prises avec une litanie de vents contraires, dont l'inflation persistante, le durcissement rapide de la politique monétaire, l'affaiblissement des données économiques et les risques sur les estimations de résultats', pointe Wells Fargo.



Les opérateurs étaient attentifs aux indices PMI composite et ISM non manufacturier aux Etats-Unis pour le mois de juin, qui permettent d'évaluer la santé d'une économie américaine sous la menace d'une récession.



La croissance du secteur des services aux Etats-Unis a ralenti en juin à son plus faible rythme depuis janvier dernier, au vu de l'indice PMI de S&P Global, qui ressort à 52,7, après 53,4 pour le mois précédent.



Cette tendance défavorable se retrouve d'ailleurs dans l'indice ISM non manufacturier, calculé par l'Institute for Suppply Management, indice qui s'établit à 55,3 pour le mois écoulé, à comparer à 55,9 en mai.



'Nous avons pris connaissance des minutes de la réunion de juin de la Fed, mais cela est légèrement daté compte tenu de la rapidité avec laquelle la situation macroéconomique évolue', notait en outre Deutsche Bank.



La Commission européenne a autorisé le fonds d'investissement Advent International à mettre la main sur IRCA, groupe italien qui produit et vend des ingrédients semi-finis utilisés dans la production de chocolat, de pâtisserie et de crème glacée.



3M fait part d'un accord avec le gouvernement flamand pour régler de façon coopérative les désaccords entre la filiale belge du conglomérat et la Flandre concernant des pollutions occasionnées par les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées).



Par cet accord, le groupe américain s'engage à investir plus de 571 millions d'euros au profit du peuple flamand et à mettre également en oeuvre certaines mesures correctives, comme l'assainissement des sols contaminés en zones résidentielles et agricoles.



