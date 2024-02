Wall Street : dans le vert après un jeudi euphorique

La Bourse de New York poursuit sa progression avec une hausse de 0,3% sur le S&P500 et de 0,4% sur le Dow Jones, au lendemain d'une séance euphorisée par Nvidia, véritable locomotive pour les marchés américains depuis des mois.



'Dans un marché où la performance est très concentrée, les excellents résultats de Nvidia sont certainement beaucoup plus importants pour la trajectoire à court terme de la bourse que n'importe quelle statistique ou décision de banque centrale', juge-t-on chez Pictet AM.



En effet, le titre du concepteur de processeurs a bondi de plus de 16% jeudi, entrainant dans son sillage les indices actions dans leur ensemble, à commencer par le Nasdaq Composite à forte composante technologique, qui s'est adjugé presque 3%.



Cette dernière séance de la semaine pourrait toutefois voir les acheteurs faire une pause après ces gains vigoureux des marchés actions (+2,1% sur le S&P500), et alors qu'aucune donnée macroéconomique n'est attendue ce vendredi.



Dans l'actualité des valeurs, Warner Bros Discovery a dévoilé jeudi soir une perte nette de 400 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2023, divisée par cinq en comparaison annuelle, mais un EBITDA ajusté en repli de 5% à 2,47 milliards.



De son côté, l'éditeur de logiciels comptables et fiscaux Intuit a publié, au titre de son deuxième trimestre 2023-24, un BPA ajusté en augmentation de 20% à 2,63 dollars et un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 17% à un milliard tout rond.



Bristol Myers Squibb annonce le succès de son OPA à plus de quatre milliards de dollars sur le groupe RayzeBio, ainsi qu'un avis favorable du CHMP de l'Agence européenne des médicaments pour son Reblozyl dans l'anémie transfusionnelle.



Merck a annoncé aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a donné un avis positif recommandant l'approbation de Keytruda + chimiothérapie à base de platine comme traitement néoadjuvant, puie Keytruda comme traitement adjuvant chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable à haut risque de récidive.



