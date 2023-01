Wall Street : dans le vert avec la croissance et Tesla

Wall Street a affiché des gains en clôture jeudi, soutenus par une croissance américaine meilleure que prévu et par les résultats de Tesla : le Dow Jones a gagné 0,6% à 33949 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de près de 1,8% à 11512 points.



La croissance du PIB des Etats-Unis a atteint 2,9% en rythme annuel au quatrième trimestre 2022, certes en ralentissement par rapport au taux de 3,2% du troisième trimestre, mais alors que les analystes tablaient sur environ 2,5%.



Les investisseurs voulaient toujours y voir la promesse d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, caractérisé par une remontée des taux suffisante pour juguler l'inflation, mais pas pour faire tomber l'économie en récession.



'Ce sera probablement le dernier trimestre solide avant un certain temps, d'autant plus que les détails ne sont déjà pas aussi encourageants', tempérait Commerzbank, qui s'attendait pour sa part toujours à ce que l'économie glisse vers la récession.



Parmi les autres données macroéconomiques de la séance, le Département du Commerce américain a annoncé un bond de 5,6% des commandes de biens durables le mois dernier, ainsi qu'une augmentation de 2,3% des ventes de logements neufs.



Côté valeurs, Tesla s'est envolé de 11% suite à la présentation par le constructeur de voitures électriques de résultats trimestriels solides et de perspectives favorables pour 2023, ce qui a conduit Wedbush à rehausser son objectif de cours.



Parmi les nombreuses autres publications de la séance, les investisseurs ont sanctionné celles d'IBM (-4,5%), de Northrop Grumman (-4,3%) et secondairement de MasterCard (-1,3%), mais bien accueilli celle d'American Airlines (+2,1%).



Par ailleurs, Pfizer a lâché 1,8% dans le sillage de la dégradation de la recommandation d'UBS de 'achat' à 'neutre', ce que la banque suisse justifiait par la perspective d'une baisse des revenus liés au Covid pour le groupe pharmaceutique.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.