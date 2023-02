New York (awp/afp) - Boostée par la technologie et le secteur énergétique, la Bourse de New York a conclu jeudi dans le vert, pour la première fois en quatre séances.

L'indice Dow Jones a progressé de 0,34%, le Nasdaq, à dominante technologique, a gagné 0,72% et le S&P 500 a pris 0,53% selon des résultats provisoires.

afp/rp