Wall Street : de bonnes résolutions pour démarrer l'année

Après son spectaculaire plongeon de l'an dernier, Wall Street devrait ouvrir en hausse sa première séance de l'année 2023, même si les échanges ne s'annoncent pas très animés alors que les investisseurs achèvent de peaufiner leur stratégie pour la nouvelle année.Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,9%, annonçant un début d'année favorable.Pour mémoire, la Bourse de New York avait essuyé l'an dernier sa pire performance annuelle depuis 2008, avec une perte de plus de 19% pour le S&P 500.Les investisseurs veulent maintenant tourner la page de cette 'annus horribilis', en espérant que 2023 promette une petite éclaircie, sachant le bilan pourrait difficilement être pire.'Si on regarde ce qui se passe d'un point de vue historique, les années à l'issue desquelles un portefeuille diversifié a perdu plus de 10% ont toujours été suivies d'exercices positifs', rappelle Mona Mahajan, stratégiste chez Edward Jones.Les intervenants misent toujours sur un reflux de l'inflation, qui permettrait à la Fed de faire une pause dans son cycle de resserrement monétaire, peut-être dans le courant du premier semestre.Parallèlement, l'économie américaine devrait confirmer son ralentissement, voire connaître un petit épisode de récession, mais les acteurs tablent sur un accès de faiblesse succinct et peu marqué, ce qui ne devrait pas empêcher les indices de repartir de l'avant.Chez Raymond James, on évoque même le scénario d'un retour du Nasdaq Composite au-dessus des 12.000 points, ce qui correspondrait à un rebond de l'ordre de 17% de l'indice technologique par rapport à ses niveaux actuels.De fait, les professionnels restent majoritairement positifs sur les actions américaines.D'après les calculs de FactSet, plus de 55% des conseils concernant les valeurs composant l'indice S&P 500 sont aujourd'hui des recommandations à l'achat.Toujours selon FactSet, 39% des avis des analystes sont aujourd'hui à 'conserver' sur les titres du S&P, et moins de 6% sont des recommandations à la vente.Dans le détail, ce sont les valeurs de l'énergie qui sont les plus plébiscitées, avec 63% de recommandations à l'achat, suivies des télécoms (61%) et de la technologie (61%).A l'inverse, le secteur le moins populaire chez les analystes est celui de la consommation de base, avec seulement 43% d'avis favorables.Autre facteur de soutien, l'indice S&P 500 se négocie désormais à un niveau jugé 'raisonnable' d'environ 17 fois les prévisions de bénéfices, alors qu'il avait débuté l'exercice précédent sur la base d'un PER de 21x.Si l'hypothèse d'une valorisation attractive est de nature à soutenir l'argumentaire en faveur des actions, la thématique des résultats pourrait elle aussi être un motif de satisfaction.A en croire les équipes de FactSet, les bénéfices des sociétés du S&P 500 devraient croître de 5,5% cette année, après un rebond de 5,1% l'an dernier, mais qui était essentiellement dû à l'envolée des résultats des sociétés pétrolières.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.