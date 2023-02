Wall Street : de lourdes pertes sur la semaine écoulée

Wall Street a fini la séance de vendredi sur un repli sensible, ayant ainsi cumulé de lourdes pertes sur l'ensemble de la semaine écoulée, victime de dégagements consécutifs à des chiffres de l'inflation bien plus mauvais que prévu.



A la clôture sur la séance, le Dow Jones a reculé de 1% à 32817 points, tout comme le S&P500 à 3970 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 1,7% à 11395 points. Sur la semaine, les trois indices ont ainsi abandonné respectivement 3%, 2,7% et 3,3%.



Le déflateur des dépenses du consommateur (PCE) - la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed - est venu contredire les espoirs selon lesquels l'inflation aurait atteint un pic.



Du fait d'un rebond des prix de l'essence, l'indice PCE de base est ainsi ressorti à 4,7% sur un an en janvier, après 4,6% en décembre, alors que les analystes espéraient un ralentissement.



'Ces chiffres démontrent que le processus de désinflation, amorcé il y a quelques mois, sera bien plus chaotique qu'initialement considéré', réagissait Christophe Boucher, le directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.



'Ils remettent aussi en cause la possibilité que la Fed puisse baisser ses taux plus tard dans l'année, comme cela était attendu par les marchés', poursuivait le professionnel.



Autre élément plaidant pour la poursuite du resserrement monétaire, les dépenses de consommation des ménages ont rebondi de 1,8% en janvier, une progression très supérieure au consensus, et ce malgré une hausse de seulement 0,6% de leurs revenus.



Pour ne rien arranger, l'indice de confiance de l'Université du Michigan est remonté à 67 en février, contre 64,9 en janvier, manifestant la bonne résistance de l'activité aux Etats-Unis.



Enfin, le Département du Commerce a annoncé une hausse de 7,2% des ventes de logements neufs en janvier, après une augmentation du même ordre le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs ont lourdement sanctionné les résultats trimestriels de l'éditeur de logiciels Autodesk (-13%) parus la veille au soir, mais accueilli plus favorablement ceux de son pair Intuit (+1,9%).



