Wall Street : de nouveaux plus hauts, réveil des cycliques

Le 07 février 2024 à 17:09 Partager

Les marchés d'actions américains poursuivent leur progression mercredi, soutenus par les valeurs cycliques alors que les investisseurs tablent sur une croissance économique toujours robuste.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 38.707,3 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 0,9% à 15.748,6 points, après avoir atteint un nouveau pic historique.



Avec un gain de 0,7% à 4991,4 points, le S&P 500 établit lui aussi de nouveaux records et se rapproche de plus en plus du niveau inexploré des 5000 points.



Les solides statistiques économiques récemment publiées aux Etats-Unis, ainsi qu'une saison des résultats plutôt solide, poussent les investisseurs vers les secteurs associés à la croissance économique.



Les secteurs des matériaux (+0,9%), de l'industrie (+0,7%) et de la consommation non essentielle (+0,9%) figurent ainsi aux avant-postes des marchés.



Les gains restent toutefois limités, les investisseurs se montrant plutôt prudents à un moment où le rythme des publications des résultats de sociétés tend à s'accélérer.



Ford s'adjuge plus de 2% suite à des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, en dépit de la grève de l'UAW, et à des perspectives positives pour 2024.



Yum! Brands prend 3,7% après des résultats sans grand éclat, mais l'exploitant des enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell s'est montré optimiste en prévoyant de franchir la barre des 60.000 restaurants dans le monde au cours de 2024.



Uber est stable après avoir dévoilé un bénéfice net attribuable de 1,4 milliard de dollars au titre du dernier trimestre 2023, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté en amélioration de 1,2 point à 3,4%, un nouveau record historique.



Contre la tendance, Snap - le propriétaire de l'application de messagerie Snapchat - décroche de 30% après avoir fait état de résultats et de prévisions décevantes.



Selon des données d'UBS, 71% des sociétés de l'indice S&P qui ont publié leurs comptes ont dépassé le consensus, avec une croissance moyenne du BPA de 10%, essentiellement portée par le secteur technologique (+40%).



Sur le front des statistiques, le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement creusé à 62,2 milliards de dollars en décembre, par rapport à 61,9 milliards en novembre, selon les chiffres du Département du Commerce.



Du côté de l'énergie, le baril de brut léger texan évolue peu et grignote 0,2% à 73,4 dollars suite à l'annonce d'une nouvelle hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.