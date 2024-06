Wall Street : de nouveaux records après l'inflation

Wall Street inscrit de nouveaux records vendredi suite à des chiffres de l'inflation conformes aux attentes, le marché voulant croire que cela incitera la Réserve fédérale à baisser prochainement ses taux.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 0,7% à 39.429,1 points, tandis que le S&P 500, plus large, prend 0,6% à 5515,9 points, après avoir établi un nouveau plus haut historique à 5523,6 points.



Le Nasdaq Composite avance de son côté de 0,6% à 17.960,8 points après avoir brièvement dépassé la barre des 18.000 points et atteint un nouveau record absolu à 18.035 points.



Sur l'ensemble du premier semestre, qui se clôturera ce soir, le Dow prend 4,2%, le S&P pas loin de 15% et le Nasdaq autour de 19%.



Les marchés d'actions américains bénéficient au meilleur moment - c'est-à-dire lors de l'ultime séance de la semaine, du mois de juin et du semestre - d'un coup de pouce de l'économie grâce à un bon indice 'PCE'.



Le Département du Commerce a annoncé plus tôt dans la matinée que cet indice des prix à la consommation, la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale, avait augmenté de seulement 0,1% en mai.



L'inflation de base 'core PCE', qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, affiche elle aussi une progression très limitée de 0,1%.



Il s'agit de sa plus faible variation mensuelle depuis trois ans et demi.



'Cela va permettre à la Fed de se focaliser davantage sur le marché du travail, et un peu moins sur l'inflation', commente Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



Ces chiffres sont venus renforcer la perspective d'une première baisse de taux de la Fed en septembre, dont la probabilité est désormais évaluée à 61% par les investisseurs, contre plus de 59% la veille.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans - qui évolue sur une pente descendante depuis deux semaines - poursuit malgré tout son mouvement de hausse pour revenir au-dessus de 4,30%.



Seule déception du jour, Nike plonge de 19% alors que le premier fabricant mondial d'articles de sport a fait état de ventes décevantes sur le trimestre écoulé et revu à la hausse ses objectifs.



Sur le front pétrolier, les cours du pétrole consolident un peu mais se dirigent malgré tout vers une troisième semaine consécutive de progression, avec un baril de brut léger texan (WTI) qui cède moins de 0,5% à 81,4 dollars.



