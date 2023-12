Wall Street : de nouveaux records avant plus d'hésitation

Wall Street évolue sur une note hésitante mercredi, le Nasdaq ayant brièvement atteint un nouveau plus haut annuel tandis que le Dow Jones et le S&P 500 s'essoufflent, en quête de facteurs de soutien.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones avance de 0,1% à 37,590.9, à moins de dix points d'un nouveau record absolu, tandis que le S&P 500 recule de 0,1% à 4771,9 points.



Le Nasdaq Composite cède 0,1% à 15.060 points après avoir établi en début de séance un pic annuel à 37.641,3 points.



Cette petite pause intervient alors que les marchés d'actions américains sortent d'une série de huit semaines consécutives de hausse.



Un fort courant d'achats a été relancé cet automne par la promesse de baisses de taux de la Fed l'an prochain, un sentiment positif renforcé par une série d'indicateurs ayant renforcé le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.



Mais certains analystes commencent néanmoins à s'inquiéter de la déconnexion entre les valorisations jugées élevées et la perspective d'un net ralentissement économique.



Et si le S&P affiche à ce stade un gain de plus de 24% depuis le 1er janvier, cette performance est due pour l'essentiel à l'envolée des 'Sept Magnifiques', ces valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle qui ont vu leurs cours de Bourse grimper en flèche cette année.



Le S&P se traitant à près de 21,8 fois ses résultats, un niveau supérieur à celui d'il y a un an (18,6) et à sa moyenne de 16.



Privés d'éléments directeurs, les marchés obligataires américains ne cèdent en rien leurs gains de la semaine passée, bien au contraire, puisque le rendement des Treasuries à 10 ans perd pas loin de cinq points de base pour s'enfoncer sous la barre de 3,84%.



Toujours pénalisé par l'intérêt des investisseurs pour les actifs plus risqués, le dollar baisse toujours face aux autres grandes devises, ce qui permet à l'euro de remonter au-delà de la barre de 1,11 face au billet vert.



Côté énergie, le baril de pétrole brut léger américain (WTI) recule de 0,7% mais parvient à se maintenir au-dessus de sa récente résistance des 75 dollars.



Aucun indicateur économique important ne figure à l'agenda du jour en Europe comme aux Etats-Unis et il faudra attendre la publication aux Etats-Unis, demain, des inscriptions au chômage pour prendre connaissance de la seule statistique majeure de la semaine.



Côté valeurs, Tesla s'illustre avec un gain de presque 2% alors que les analystes de Wedbush jugent le constructeur automobile bien parti pour atteindre le cap des 480.000 livraisons de véhicules sur le quatrième trimestre.



