Wall Street : de nouveaux records avec les résultats?

La Bourse de New York devrait poursuivre sa progression lundi à l'orée d'une semaine qui va être marquée par l'accélération de la saison des résultats, avec l'espoir que de nouveaux records soient battus avec l'occasion.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,5%, laissant entrevoir un début de semaine dans le vert.



En alignant une 11ème semaine de hausse sur 12, les marchés d'actions américains ont tous établi de nouveaux plus hauts historiques la semaine passée.



Les investisseurs vont désormais tourner leur attention vers les nombreux résultats d'entreprises prévus dans la semaine, en espérant notamment de bonnes surprises du côté des valeurs technologiques.



Les investisseurs étudieront de près les résultats des grands noms de la haute technologie afin de savoir si Wall Street a encore de la marge de progression à court terme.



Les projecteurs seront assurément braqués sur la 'tech' avec les publications de Netflix, Texas Instruments, IBM ou Intel attendues dans les jours qui viennent.



Le secteur technologique reste de loin le plus performant des 10 grands indices sectoriels du S&P depuis le début de l'année, avec un gain qui atteint déjà 5% depuis le 1er janvier.



'Quand même, une grande partie des bonnes nouvelles semblent intégrées dans les cours actuels, avec un S&P 500 qui se traite à près de 20 fois en termes de ratio cours-bénéfices (PER)', estiment les analystes d'UBS.



En cas de performances moins bonnes que prévu, les marchés américains pourraient refluer par rapport à leurs récents pics historiques, mais les investisseurs ont récemment eu tendance à se renforcer suite aux accès de faiblesse du marché.



Plusieurs indicateurs publiés au fil de la semaine permettront par ailleurs de faire le point sur la consommation, l'inflation et le marché du travail.



La première estimation de la croissance américaine au quatrième trimestre, qui tombera jeudi, sera notamment suivie de près.



