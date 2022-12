Wall Street : début de semaine assez terne après Noël

Après ce long week-end de Noël, les indices actions américains ont entamé mardi cette dernière semaine de l'année de façon terne dans l'ensemble : si le Dow Jones a grappillé 0,1% vers 33242 points, le Nasdaq Composite a lâché 1,4% vers 10353 points.'Au cours du week-end, la Chine a annoncé qu'elle lèverait les restrictions de quarantaine pour les voyageurs début janvier. Cependant, l'optimisme quant à leur réouverture n'a pas réussi à l'emporter sur les craintes d'une récession imminente', explique Wells Fargo.Les indices actions américains n'ont pu poursuivre sur leur lancée de vendredi dernier, l'absence de statistiques majeures d'ici la fin de l'année les laissant sans nouveau catalyseur après les données parues en fin de semaine passée.Pour rappel, des données d'activité mitigées pour novembre s'étaient combinées vendredi dernier à des signes d'apaisement de l'inflation pour laisser espérer une attitude plus accommodante de la Réserve fédérale en termes de politique monétaire.Ce mardi, on peut seulement noter que le déficit du commerce des biens des Etats-Unis a chuté pour s'établir à 83,3 milliards de dollars en novembre, après 98,8 milliards en octobre, les importations ayant diminué davantage que les exportations.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.