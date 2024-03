Wall Street : début de semaine en repli avant le CPI

Le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq débutent la séance en baisse respectivement de 0,1% et 0,2%, avant une semaine riche en données macroéconomiques américaines, à commencer par l'indice des prix à la consommation (CPI).



'La hausse du CPI est attendue à 0,4% en rythme mensuel. Si tel est le cas, cela confirmerait un affermissement de l'inflation au premier trimestre', prévient Oddo BHF, pour qui cette statistique à paraitre mardi avant l'ouverture, 'a de quoi être un gros market mover'.



Le bureau d'études rappelle que l'inflation sous-jacente tend à se redresser et son niveau, au voisinage de 4% l'an, 'n'est pas un confortable pour la Fed', qui 'a confirmé que son scénario central était de baisser ses taux en 2024, mais pas tout de suite'.



Parmi les autres statistiques attendues dans les prochains jours aux Etats-Unis, figurent notamment les prix à la production et à l'importation, ainsi que les ventes de détail et la production industrielle au titre de février.



Pour rappel, les données américaines paraitront avec une heure d'avance sur leur horaire habituel, est ce, pour les trois prochaines semaines, en raison du passage des Etats-Unis à l'heure d'été le week-end passé.



Sur le front des valeurs, les trimestriels du groupe informatique Oracle doivent être publiés ce lundi après la clôture, la semaine devant aussi voir ceux du distributeur Dollar Tree ou encore de l'éditeur de logiciels Adobe.



Merck a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Harpoon Therapeutics. Cette structure devient ainsi une filiale en propriété exclusive de Merck, et les actions ordinaires de Harpoon ne seront plus cotées en bourse ni cotées au Nasdaq.



mdf commerce, spécialiste des technologies de commerce numérique, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif portant sur son acquisition par des fonds gérés par KKR. Une fois la transaction finalisée, mdf commerce deviendra une société privée, indique KKR.



