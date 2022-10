Wall Street : début de semaine positif en perspective

La Bourse de New York devrait commencer positivement une première semaine d'octobre riche en statistiques, qui pourraient aider à y voir plus claire sur la santé de l'économie américaine et donc conforter ou non la Fed dans sa position 'faucon'.



Les contrats à terme sur le S&P500 (+0,8%) et le Nasdaq-100 (+0,5%) s'inscrivent ainsi en nettes hausses, laissant présager un redressement des principaux indices actions après leur chute de vendredi (-1,7% pour le Dow Jones, -1,5% pour le Nasdaq Composite).



Peu après la cloche, les opérateurs prendront connaissance des indices PMI et ISM pour le secteur manufacturier américain pour septembre, les mêmes indices pour le secteur des services étant attendus dans deux jours.



L'attention des investisseurs devrait aussi se concentrer sur les résultats, toujours pour le mois écoulé, de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé, mercredi, puis surtout sur le rapport officiel du Département du Travail, vendredi.



'Des données américaines nettement plus faibles semblent être les seules choses qui pourraient faire changer de position le FOMC', estimait Capital Economics vendredi dernier, ajoutant prévoir toutefois des données 'relativement solides'.



Dans l'actualité des valeurs, Tesla a annoncé avoir produit 365.000 véhicules au troisième trimestre, procédant dans le même temps à 343.000 livraisons, des nombres en fortes progressions par rapport à ceux du deuxième (258.000 et 254.000 respectivement).



Johnson & Johnson a fait part de résultats encourageants d'une étude de phase 1/2 évaluant une thérapie génique expérimentale chez des patients atteints de la maladie rétinienne héréditaire XLRP, maladie rare qui entraîne une perte progressive de la vision.



