Wall Street : début de semaine sur une note mitigée

Après le long week-end de Pâques (avec une fermeture pour Vendredi Saint), la Bourse de New York a entamé la semaine sur une note mitigée : le Dow Jones a avancé de 0,3% à 33586 points, mais le Nasdaq Composite a fini juste sous son équilibre, à 12084 points.



Les marchés américains ont pu prendre en compte ce lundi le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, paru vendredi dernier, rapport qui n'a toutefois pas révélé de bien grandes surprises par rapport à ce qui était anticipé en moyenne.



L'emploi non agricole a augmenté de 236.000 postes en mars, un nombre à peu près conforme aux attentes des économistes, tandis que le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 3,5%, là où le consensus en attendait une stabilité.



Le rapport a aussi fait ressortir un ralentissement de la hausse du salaire horaire moyen à +4,2% en rythme annuel, un signal plutôt rassurant alors que doit paraitre, ce mardi, l'indice des prix à la consommation au titre du mois écoulé.



La semaine qui a commencé verra aussi la publication des prix à la production et à l'importation, des ventes de détail et de la production industrielle, ainsi que le début de la saison des trimestriels avec la banque JP Morgan Chase.



En attendant, dans l'actualité des valeurs, Micron s'est envolé de 8% ce lundi, alors que son concurrent sud-coréen Samsung avait indiqué prévoir désormais de réduire significativement sa production de mémoires DRAM et NAND Flash.



